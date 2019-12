Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Schömberg - Fahrradfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

Calw (ots)

Am Sonntag hat sich auf der Bergstraße in Schömberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 47-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Um kurz vor 21:00 Uhr hatte ein 21-jähriger Pkw-Führer von der Bergstraße aus nach links in die Rosenstraße abbiegen wollen. Hierbei übersah er offensichtlich den Fahrradfahrer, der ihm auf dem Gehweg fahrend und ohne Licht entgegenkam. Durch den folgenden Zusammenstoß erlitt der 47-Jährige Prellungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

