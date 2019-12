Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT- Stadtmitte. Tanklastzug bei Betankung mit Altöl übergelaufen. Fahrer und Betreiber reagieren entschlossen und können größeren Schaden verhindern.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr kam es in der Posensche Straße, in unmittelbarer Nähe zum Kreisverkehr Herscheider Straße, zu einem Ölunfall. Der Fahrer eines Tanksattelzuges sollte Altöl aus einem Tanklager abpumpen. Dabei kam es auch noch nicht geklärter Ursache zu einem Überlauf des Altöles über die Befüllungsöffnungen, wobei sich größere Mengen Öl über Fahrzeug und Lagerplatz ergossen. Sowohl der Fahrer als auch der Betreiber des Tanklagers reagierten entschlossen, riefen umgehend die Feuerwehr zur Hilfe und konnten mit eigens für solche Unfälle vorgehaltenen Dichtkissen und Ölbindemitteln einen Einlauf des dickflüssigen Altöles in die Kanalisation verhindern. Dank dieser Reaktion konnte vermutlich ein größerer Umweltschaden vermieden werden. Die Plettenberger Feuerwehr brachte nach ihrem Eintreffen weiteres Ölbindemittel auf. In Absprache von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und einem Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde, wurde zur Aufnahme des ölverseuchten Bindemittels sowie zur Reinigung des Tanksattelzuges noch vor Ort ein Spezialunternehmen angefordert, welches im Verlauf des Abends seine Arbeit aufgenommen hat. Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz kurz nach 17.00 Uhr beenden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell