FW-PL: OT-Köbbinghauser Hammer. PKW in Brand geraten.

Plettenberg (ots)

Kurz vor 07.00 Uhr wurde am heutigen Montagmorgen die Plettenberger Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in die Industriestraße gerufen. Ein Mitarbeiter eines dort ansässigen Industriebetriebes hatte den Entstehungsbrand an seinem abgestellten VW Variant bemerkt und den Notruf zur Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises abgesetzt. Die angerückten Kräfte der Feuer- und Rettungswache stellten einen Brand unterhalb des Armaturenbretts fest. Erst nachdem Teile des Armaturenbretts von den Einsatzkräften demontiert wurden, konnte der Brand abgelöscht werden. Das Fahrzeug wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Zu Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

