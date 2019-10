Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Einbruch in Kita-Büro

Koblenz (ots)

Wie am Montagmorgen, 07. Oktober 2019, durch eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Mittelweiden festgestellt wurde, kam es in der ersten Herbstferienwoche zu einem Einbruch in das Büro der Einrichtungsleiterin.

Der oder die Täter versuchten zwischen dem 02.10.2019, 19.00 Uhr und dem gestrigen Montag, 07.00 Uhr, zunächst die Eingangstür der Kita in der Von-Kuhl-Straße in Koblenz-Lützel aufzuhebeln. Nachdem dieses augenscheinlich nicht gelang, schlugen sie ein Bürofenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier hebelten sie einen Stahlschrank auf.

Nach erster Inaugenscheinnahme wurde allerdings nichts gestohlen.

Die Kripo Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen machten oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261 103-2690 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2014 Müller

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell