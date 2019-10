Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf der Polizei Koblenz...

Koblenz (ots)

Am frühen Morgen des 04.10.2019 (Freitag) wurden in der Koblenzer Kornpfortstraße aus einem PKW zwei Kassen mit Bargeld entwendet. Bei dem PKW handelte es sich um ein Auslieferfahrzeug einer Bäckerei. Die Fahrerin stellte das Fahrzeug kurz an einer Bäckerei ab und brachte Backwaren ins Geschäft. Die kurze Abwesenheit nutzte der Täter aus und stahl aus dem PKW zwei Bargeldkassen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann wird gebeten sich unter der 0261 103-0 an die Koblenzer Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell