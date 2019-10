Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zwei Beifahrer bei Verkehrsunfall verletzt...Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Koblenz (ots)

Kurz vor 20:00 Uhr kam es am Sonntagabend im Übergang vom Wallersheimer Weg in die Andernacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer verlor auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen geparkten PKW. Eine 17-jährige Beifahrerin und ein 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Aufprall verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 19-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest erhärtete den Verdacht. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide PKW stark beschädigt.

