Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Scheibe eingeschlagen...Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Die Polizei Koblenz sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung am Overbergplatz geben können. In der Zeit zwischen Samstag, 05.10.2019, 12:30 Uhr und Sonntag, 06.10.2019, 07:00 Uhr wurde eine Scheibe der dortigen Bäckerei eingeschlagen. Da am Wochenende auf dem Overbergplatz die Kirmes stattfand, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Tat bemerkt oder sogar gesehen wurde. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei Koblenz unter der 0261 103-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell