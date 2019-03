Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsgaststätte

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Montag ab 22 Uhr bis Dienstag gegen 8 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Vereinsgaststätte in der Breslauer Straße. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und gelangte so in den Gastraum. Hieraus entwendete dieser neben einem Fernsehgerät auch Küchenutensilien, mehrere Getränkeflaschen und eine Großanzahl Tennisbälle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf knapp 1.000 EUR. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06201 10030 zu melden.

