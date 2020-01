Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Schledehausen: Tank angebohrt und Kraftstoff gestohlen

Schledehausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch Benzin aus einem Auto gestohlen. Der Halter eines weißen VW Touran stellte seinen Wagen gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am Kurgarten in Schledehausen ab. Als er das Auto am nächsten Morgen wieder benutzen wollte, war der Tank zum Erstaunen des Besitzers laut Anzeige leer. Er fuhr daher zu einer nahegelegenen Tankstelle und füllte Benzin nach. Hierbei bemerkte der 30-Jährige, dass der Kraftstoff beim Betanken unter dem Auto wieder auslief. Die Polizei stellte später fest, dass der Tank an der Fahrzeugunterseite angebohrt worden war. Die Täter erbeuteten etwa 30 Liter Superbenzin. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/920600.

