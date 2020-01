Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Unbekannte beschädigten den Skulpturenpark

Dissen (ots)

Der im September vergangenen Jahres feierlich eröffnete Skulpturenpark auf dem Gelände des Schulzentrums an der Jahnstraße ist Anfang Dezember und in den Weihnachtsferien das Ziel von unbekannten Randalierern geworden. Mehrere der bunten Sitzgelegenheiten, die von jungen Menschen als Treffpunkt für junge Menschen im Rahmen eines Projektes gebaut und installiert wurden, sind von den Tätern mutwillig beschädigt worden. Der bei diesen sinnlosen Taten entstandene Schaden kann nicht beziffert werden. Die Polizei in Dissen ist an Hinweisen auf Personen interessiert, die mit den Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05421-921390.

