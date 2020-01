Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen-Dahlinghausen: Farbschmiererei an Wohnhaus

Bad Essen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag ein direkt an der Mindener Straße gelegenes Wohnhaus beschädigt. Die Täter sprühten mit Farbe einen großflächigen Spruch auf die Fassade des unweit der Firma Kesseböhmer befindlichen Gebäudes. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte. Telefon: 05471/9710.

