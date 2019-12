POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 08.12.2019 für den Bereich Salzgitter

Polizei Salzgitter

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus 38239 Salzgitter-Thiede, An der Zwergenkuhle Samstag, 07.12.19, 15:55 Uhr - 21:20 Uhr

Am frühen Samstagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Salzgitter-Thiede. Bislang unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafft sich gewaltsam Zugang in das Einfamilienhaus. Hier wurden diverse Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut durchsucht und anschließend das Objekt wieder verlassen. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen haben, oder sonstige tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden 38229 Salzgitter-Salder, Vor dem Dorfe/Museumstraße Samstag, 07.12.19, ca. 15:15 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es in Salzgitter-Salder zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Grund befuhr mit seinem Pkw die Straße Vor dem Dorfe und beabsichtigte, nach links in die Museumstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 24-jährigen Mannes aus Langelsheim. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dieser wurde durch eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Salzgitter zu spät bemerkt, sodass sie nach der ersten Kollision auf das Fahrzeug des Mannes aus Bad Grund auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 24-jährige Mann aus Langelsheim leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 38226 Salzgitter, Wehrstraße i.H. Nr. 45 Samstag, 07.12.19, 09:50 Uhr - 10:15 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Samstagvormittag in der Wehrstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Parken oder Wenden gegen den ordnungsgemäß geparkt stehenden Pkw einer 54-jährigen Anwohnerin. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug und einen Transporter oder Lastkraftwagen gehandelt haben muss.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

