Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 06.12.2019, 09.00 Uhr, bis 07.12.2019, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall Zeit: Freitag, 06.12.2019, 17:15 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Breslauer Straße/An der Erzbahn Hergang: Ein 32-Jähriger missachtete die Vorfahrt eines 55-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Pkw. Sachschaden: ca 3000 Euro

Diebstahl Pkw Zeit: Freitag, 06.12.2019, 23:00 Uhr - Samstag, 07.12.2019, 05:00 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Robert-Koch-Platz 11 Hergang: Bislang unbekannter Täter entwendete den Pkw Citroen Jumper des Geschädigten, welcher vor dessen Wohnhaus ordnungsgemäß gesichert abgestellt war. Schadenshöhe: ca 20.000 Euro Täterhinweise bitte an die Polizei Salzgitter Bad unter 05341/825-0.

Sachbeschädigung, Verstoß Betäubungsmittelgesetz Zeit: Samstag, 07.12.2019, 06:00 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Okerstraße Hergang: Ein 41-Jähriger alkoholisierter Mann randalierte im Mehrparteienhaus und beschädigte dabei eine Kellertür. Da er sich auch während der Sachverhaltsaufnahme nicht beruhigen wollte, durfte er zum Ausnüchtern und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Bei der Durchsuchung der Person wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Verkehrsunfallflucht Zeit: Freitag, 06.12.2019, 20:45 Uhr - Samstag, 07.12.2019, 05:45 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Flachstöckheim, Alte Landstraße Hergang: Bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem KfZ vermutlich die Alte Landstraße in Rtg Beinum, kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Schadenshöhe ca 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad unter 05341/825-0.

