POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 7. Dezember 2019:

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 7. Dezember 2019:

Wolfenbüttel, Am Hopfengarten. Während der Abwesenheit der 68 und 60 Jahre alten Bewohner brachen unbekannte Täter am 06.12.19, im Tatzeitraum von einer Stunde, von 17.30 Uhr - 18.30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Die Höhe des Schadens und des Diebesgutes konnten noch nicht beziffert werden.

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Ebenfalls in ein Einfamilienhaus brachen unbekannte Täter gewaltsam im Laufe des 06.12.19 in Wolfenbüttel, Am Brandeswinkel, ein. Hier kann der Tatzeitraum von 08.30 h bis 18.30 h eingegrenzt werden. Das Diebesgut kann auch hier von den 55 und 53 Jahre alten Eigentümern noch nicht benannt werden.

