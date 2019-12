POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 06.12.2019 - 07.12.2019, 09:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Raubüberfall auf Tankstelle in Haverlah - Zeit: Freitag, 06.12.2019, 22:15 Uhr. Ort: Bundesstraße 6, Landkreis Wolfenbüttel, Tankstelle Haverlah. Hergang: Zur genannten Zeit wollte eine 38-jährige Angestellte die Tankstelle abschließen, als sich ihr ein bislang unbekannter, männlicher Täter von hinten näherte und ihr einen bislang unbekannten Gegenstand in den Rücken drückte. Der Täter zwang die Frau zurück in das Büro der Tankstelle und erbeutet dort Bargeld. Anschließend flüchtete er. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Ergreifung des Täters. Der Täter wird als ca. 175-190cm groß, von normaler-kräftiger Statur, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke und dunkler Hose beschrieben. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Diebstahl mehrerer Kompletträder von Neuwagen - Zeit: Donnerstag, 05.12.2019, 18:00 Uhr - Freitag, 06.12.2019, 08:10 Uhr. Ort: 38229 Salzgitter, Gesellensteig, Autohaus. Hergang: Im genannten Zeitraum wurden durch bislang unbekannte Täter von sieben auf dem Gelände eines Autohauses geparkten Neuwagen von Hyundai die Räder entwendet. Die Pkw wurden von Angestellten des Autohauses am Freitag Morgen, "aufgebockt auf Backsteinen" vorgefunden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Versuchte Sachbeschädigung an Pkw durch das Auslegen von Glassplittern - Zeit: Freitag, 06.12.2019, 12:20 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Hans-Böckler-Ring, Parkplatz der Berufsbildenden Schulen. Hergang: Freitag Mittag verständigte ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel die Polizei in Salzgitter, nachdem ihm aufgefallen war, dass sich offensichtlich bewusst ausgelegte Glassplitter vor den Reifen seines auf dem Parkplatz der BBS geparkten Pkw befanden. Im Rahmen der Spurensuche und -sicherung wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten noch weitere Pkw auf dem Parkplatz festgestellt, die mit gleichem modus operandi beschädigt werden sollten. Zu einem Schadenseintritt war es in noch keinem Fall gekommen. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung ein. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Auffinden von Betäubungsmitteln im Rahmen einer Pkw Kontrolle - Zeit: Samstag, 07.12.2019, 00:40 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Zum Salzgittersee, Parkplatz. Hergang: Eigentlich befand sich die Funkstreifenwagenbesatzung, die in der Nacht von Freitag auf Samstag einen auf dem Parkplatz am Salzgittersee geparkten Pkw überprüfte, nur auf der Suche nach einer von zu Hause abgängigen Jugendlichen. Allerdings wurde bei Ansprache der vier sich in dem Pkw befindlichen Personen schnell klar, dass anstelle der Jugendlichen Betäubungsmittel gefunden werden würden. Tatsächlich händigten zwei 21-jährige Salzgitteraner, auf den Verdacht angesprochen, Marihuana aus. Das Marihuana wurde beschlagnahmt. Um zu verhindern, dass im weiteren Verlauf der Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt werden würde, wurde außerdem der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden gefertigt.

Verkehrsunfall, hoher Sachschaden, zwei Pkw nicht mehr fahrbereit - Zeit: Freitag, 06.12.2019, 14:30 Uhr. Ort: 38239 Salzgitter Thiede, Danziger Straße. Hergang: Nach derzeitigem, polizeilichen Ermittlungsstand fuhr zu o.g. Zeit eine 21-jährige Salzgitteranerin in einem Pkw VW in den Kreuzungsbereich Danziger Straße / Eisenhüttenstraße ein, obwohl der Verkehr im Kreuzungsbereich bereits stockte. Im weiteren Verlauf kollidierte ein 45-jähriger Mann aus Lehrte in einem Pkw Seat mit dem auf der Fahrspur für den Querverkehr stehenden Pkw der jungen Frau. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt ca. 20.000 Euro. Gegen die Frau wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall, drei leicht verletzte Personen, hoher Sachschaden, zwei Pkw nicht mehr fahrbereit - Zeit: Freitag, 06.12.2019, 17:10 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße. Hergang: Zur genannten Zeit kam es auf der Ludwig-Erhard-Straße, kurz vor einem ampelgeregelten Einmündungsbereich, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 57-jähriger Mann mit Wohnort in Salzgitter wollte mit seinem Pkw Mazda einen Fahrspurwechsel vollziehen, als ein 17-jähriger mit Wohnort in Goslar in einem Pkw Mercedes gerade beschleunigte, um noch vor Umschalten der Ampel auf Rotlicht die Kreuzung passieren zu können. Nach dem Zusammenstoß sei der Mazda ins Schleudern gekommen und habe sich auf der Fahrbahn gedreht, während der Mercedes auf den neben der Fahrbahn verlaufenden Gehweg abgedrängt wurde und dort gegen einen Telefonkasten stieß. Der 17-jährige Mercedes-Fahrer, der im Besitz einer Prüfbescheinigung "begleitetes Fahren ab 17 Jahre" ist, seine 24-jährige Schwester, die auf dem Beifahrerplatz saß, sowie ein weiterer, 18-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen verschiedenen Krankenhäusern zugeführt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme musste die Ludwig-Erhard-Straße, in Fahrtrichtung Albert-Schweitzer-Straße, teilweise komplett gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr unterstützte dabei, die Fahrbahn von Trümmerteilen zu reinigen. Für den beschädigten Telefonkasten erschien die Firma Kabel Deutschland vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 24.000 Euro geschätzt.

