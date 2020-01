BPOLI-OG: Tatverdächtige nach Bandendiebstahl in Haft/Bundespolizei sucht Zeugen

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Wegen Bandendiebstahls ermittelt die Bundespolizei in Offenburg gegen vier Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 27 Jahren, die am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr beim Halt des ICE 200 (Basel-Köln) im Bahnhof Offenburg zustiegen und einen Rucksack eines Reisenden entwendeten. Dieser bemerkte jedoch den Diebstahl und nahm sofort, laut um Hilfe rufend, die Verfolgung auf. Die Täter flüchteten daraufhin über die südliche Bahnhofsunterführung in Richtung eines Wohngebiets. Dort konnten alle vier Tatverdächtige durch Beamte des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Eine der Personen leistete Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Bei Kontrolle der Personen konnte festgestellt werden, dass drei von ihnen zuvor unerlaubt nach Deutschland eingereist waren. Bei den Personendurchsuchungen wurden Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurden alle vier Festgenommenen am Sonntag und Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Drei Tatverdächtige wurden nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Eine Person wurde auf freiem Fuß belassen. Wer Angaben zum Vorfall im Bahnhof Offenburg machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

