Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Brand gemeldet

Tecklenburg (ots)

Auf dem Areal des Kindergartens an der Straße "Handal" in Ledde hat es am frühen Freitagmorgen (10.01.2020) gebrannt. Eine Zeugin hatte gegen 04.30 Uhr auf dem Gelände Flammen gesehen. Sofort schaute sie nach der Ursache und sah dort brennende Müllbehältnisse. Sie alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Wie sich herausstellte, waren zwei der dort abgestellten Tonnen, eine für Restmüll und eine für Verpackungsmaterial, in Brand geraten. Zudem ist ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wie der Brand entstanden ist, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Nach ersten Recherchen ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben, Telefon 05481/9337-4515.

