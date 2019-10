Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Hünfeld - Am Mittwochnachmittag (23.10.), in der Zeit von 16:20 Uhr bis 16:40 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Paradiesgasse. Eine Kleinwagenfahrerin aus Nüsttal parkte ihren weißen VW Up vor dem Takko Markt in einer Parkbucht. Als sie 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stelle sie eine Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel fest. Der Verursacher des Schadens hinterließ keine Nachricht und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf circa 1.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

