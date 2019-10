Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Widerstand bei Festnahme nach Fahndung - Diebstahl von Mountainbike

Fulda (ots)

Widerstand bei Festnahme nach Fahndung

Fulda - Am Dienstagabend (22.10.) fiel Beamten der Bundespolizeiinspektion Kassel ein 40-jähriger Petersberger im Bereich des "Heinrich-von-Biebrich-Platz" auf, nach dem polizeilich gefahndet wurde. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß und dem Einsatz von Pfefferspray, gelang den Polizisten die Festnahme.

Die Beamten hatten gerade einen Einsatz beendet und waren auf dem Weg zurück zu ihrer Dienststelle im Fuldaer Bahnhof. Dabei fiel ihnen der bereits wegen diverser Delikte polizeilich bekannte Mann auf. Als er die Polizei sah, flüchtete er sofort. Die Beamten verfolgten den Petersberger zu Fuß. Nachdem sie den Flüchtigen eingeholt hatten, zog dieser ein Messer und bedrohte die Polizisten. Den Beamten gelang es unter dem Einsatz von Pfefferspray den 40-jährigen Mann festzunehmen. Durch die Wirkung des Pfeffers wurde der Festgenommene leicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte den Mann, mit der Unterstützung von Beamten der Polizeistation Fulda, zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten blieben bei dem gefährlichen Einsatz unverletzt.

Diebstahl von Mountainbike

Fulda - Am Montag (21.10.), zwischen 13.30 Uhr und 22.30 Uhr, entwendeten Unbekannte im Bereich des Zuganges zu einem Schwimmbad in der Straße "Zieherser Weg" ein schwarz-grünes Mountainbike. Das Fahrrad der Marke "Shockplace" war mit einem Schloss am dortigen Treppengeländer festgekettet. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.900 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

