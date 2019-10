POL-OH: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Eichenzell. Am Dienstag (22.10.) kam es um gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L3430. Eine 62-jährige Audi-Fahrerin aus Eichenzell fuhr von Löschenrod kommend auf die L3430 zu und wollte nach links in Richtung Eichenzell abbiegen. Zeitgleich befuhren zwei 15-jährige aus Eichenzell zusammen auf einem Kleinkraftrad die L3430 von Eichenzell kommend in Richtung Kerzell. Die 62-jährige übersah beim Abbiegevorgang das herannahende Kleinkraftrad, woraufhin der 15-jährige Fahrer eine Vollbremsung einleitete um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Hierbei stürzten die 15-jährigen und das Kleinkraftrad rutschte in den Audi. Der 15-jährige Mitfahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

