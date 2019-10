Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VU-Wild mit drei verletzten Personen

Fulda (ots)

MARGRETENHAUN. Am heutigen Mittwochmorgen (23.10.) gegen 6:45 Uhr kam es auf der Landstraße 3174 zwischen Niederbieber und Margretenhaun zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen.

Mehrere Rehe wollte von einem Acker über die Landstraße in ein gegenüberliegendes Waldstück wechseln, als eines der Rehe gegen einen fahrenden Pkw lief. Der Pkw wurde jedoch nicht beschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die dahinterfahrende 20-jährige Pkw-Fahrerin hatte weniger Glück und erfasste ein weiteres Reh frontal mit ihrem VW-Polo. Dabei wurde das Tier über die Fahrbahn geschleudert und verschwand über das angrenzende Ackerland. Der 46-jährige Fahrer eines dahinterfahrende Opel Zafira bemerkte zwar den Zusammenstoß und bremste sein Fahrzeug stark ab, fuhr jedoch leicht auf den VW-Polo auf. Auch die nachfolgende 28-jährige Audi-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und stieß mit ihrem Pkw gegen den vor ihr befindlichen Opel Zafira zusammen.

Eine 25-jährige Fahrerin näherte sich mit ihrem Golf ebenfalls von hinten der Unfallstelle. Auch sie erkannte den Unfall zu spät, konnte jedoch mit ihrem Fahrzeug noch rechts an dem Audi vorbeifahren. Sie kam ohne Sachschaden auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Die Fahrerin des Audi und des VW-Polo wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des Zafira erlitt durch den Aufprall ebenfalls leichte Verletzungen.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde für rund eineinhalb Stunden durch die Polizei geregelt. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Die Polizei weist auf die besonderen Gefahren dieser Jahreszeit in Bezug auf Wild hin. Verkehrsteilnehmer sollen mit angepasster Geschwindigkeit und aufmerksamer Fahrweise an ihrem Fahrtziel ankommen.

Gefertigt: Polizeistation Hilders

Dominik Möller, Pressesprecher

