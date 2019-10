Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Sachbeschädigung - Gefährliche Körperverletzung Korrektur!!!

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Kellerraum

Rotenburg a. d. F. - In der Zeit von Dienstag (15.10.) bis Dienstag (22.10.) brachen Unbekannte in einen Kellerraum eines Gebäudes auf einem Campingplatz im Campingweg ein. Die Täter zerstörten mehrere Bügelschlösser und drangen so in den Raum ein und stahlen mehrere Alkoholika. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Sachbeschädigung an Skateranlage

Bebra - Im Zeitraum von Dienstag (15.10.) bis Dienstag (22.10.) beschädigten Unbekannte die Skateranlage in der Kerschensteinerstraße. Die Täter besprühten die Skaterrampe mit Farbe und zerkratzten weiterhin das Gebäude des Jugendzentrums. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Mit zerbrochener Bierflasche geschlagen

Bad Hersfeld - Am Montag (21.10.), gegen 23:30 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung vor einer Bar im Bereich der Straße "Neumarkt". Der Geschädigte wurde aus bisher nicht bekannten Gründen von einer männlichen Person angegriffen und mit einer zerbrochenen Bierflasche am Hals leicht verletzt. Er wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 35-40 Jahre alt, 180 cm bis 185 cm groß, vollschlanke Figur, kurze Haare und war zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

