Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht mit weißem Kastenwagen Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.

Hilders (ots)

Am Mittwoch, den 23.10.2019 um 02.10 Uhr, wurde in der Ortslage in Dippach einem Quadfahrer die Vorfahrt genommen. Ein weißer großer Kastenwagen, ähnlich einem Sprinter, übersah die Vorfahrt des Quadfahrers aus Dippach. Der Mann musste ausweichen und fuhr in den Graben. Dabei verletzte er sich leicht. Der Fahrer des weißen Kastenwagens flüchtete von der Unfallstelle aus in Richtung Unterweid.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der 06681 9612-0

Berichterstatter: POK Reith, Polizeistation Hilders

