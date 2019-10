POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Sachbeschädigung

Ludwigsau - Zu einer Sachbeschädigung kam es in den frühen Morgenstunden des 20.10.2019, zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, in der Schulstraße. Unbekannter Täter klingelt zunächst an der Haustür des Geschädigten und warf im Anschluss daran mit einem Stein den verglasten Einsatz der Tür ein, sodass Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro entstand.

Mountainbike gestohlen

Ludwigsau - In der Ernst-von-Harnack-Straße wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein unverschlossenes Fahrrad, Mountainbike der Marke Serrious Rockville in grau im Tatzeitraum 20.10.2019, 20:45 Uhr bis 21.10.2019; 08:30 Uhr entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jungk, PHK (Polizeistation Bad Hersfeld, 22.10.2019 )

Stephan Müller, Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen

