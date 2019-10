Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld / Asbach - Am Montag (21.10.), um 23:40 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Alsfelder Straße aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Niederaula. An der Kreuzung Alsfelder Straße / Grenzbergstraße bog ein Fahrzeug vor dem unbekannten Fahrer in die Grenzbergstraße ein. An diesem fuhr der unbekannte Fahrzeugführer vorbei. Hierfür benutzte er die Gegenfahrbahn. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr die Alsfelder Straße aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Bad Hersfeld als ihr plötzlich der unbekannte Fahrer auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts aus. Dabei kam sie von der Fahrspur ab und streifte mit der rechten vorderen Fahrzeugseite einen dort stehenden Baum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

