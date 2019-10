Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall: 7.500 Euro Sachschaden - Zeugen nach Verkehrsunfallfluchten in Fulda gesucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfall: 7.500 Euro Sachschaden

Fulda. Am Montagmittag (21.10.) kam es gegen 12:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda sowie ein 77-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Künzell befuhren die Künzeller Straße stadtauswärts. Als der 27-Jährige nach links abbiegen wollte, musste er sowie der 77-Jährige verkehrsbedingt halten. Eine dahinterfahrende 38-Jährige aus Eichenzell erkannte die Situation zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit ihrem VW-Passat nicht mehr verhindern. Nachdem die 38-Jährige gegen das Heck des VW-Golf stieß, wich sie nach links aus und stieß dann noch gegen den Mercedes. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Zeugen nach Verkehrsunfallfluchten in Fulda gesucht

Fulda. Am Montag (21.10.) kam es zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein unbekannter PKW beschädigte linksseitig die Heckstoßstange eines in einer Parkbox abgestellten schwarzen Audi A4 in der Pacelliallee auf dem oberen Parkplatz am Klinikum Fulda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-1050

Fulda. Am Montag (21.10.) kam es zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein unbekannter PKW beschädigte linksseitig die Heckstoßstange eines in einer Parkbox vorwärts eingeparkten grauen BMW 218i in der Straße "Am Emaillierwerk". Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-1050

Gefertigt: Polizeistation Fulda

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell