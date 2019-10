Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Roller gestohlen - Werkzeug aus Rohbau entwendet

Fulda (ots)

Roller gestohlen

NEUHOF. In einem unbekannten Zeitraum vor Montagmittag (21.10.) entwendeten Unbekannte in der Schillerstraße einen goldfarbenen Yamaha-Roller mit dem amtlichen Kennzeichen FD-M 712 im Wert von rund 800 Euro. Das Fahrzeug war zuvor auf einem dortigen Wohngrundstück abgestellt worden. Gegen 13 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt und der Polizei gemeldet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeug aus Rohbau entwendet

EICHENZELL. In der Zeit von Sonntagnachmittag (20.10.) bis Montagabend (21.10.) entwendeten Unbekannten aus einem Rohbau in der Straße "Am Mühltau" mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von rund 600 Euro.

