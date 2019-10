Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Sachbeschädigung -

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld - In der Zeit von Donnerstag (17.10.) bis Montag (21.10.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-IB 16 von einem schwarzen Toyota. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug bei einer Fahrzeugaufbereitungsfirma in der Robert-Bunsen-Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Trekkingrad gestohlen

Bad Hersfeld - Am Montagvormittag (21.10.) stahlen Unbekannte ein Trekkingrad der Marke "Cube" in schwarz / rot, welches im Bereich eines Fahrradabstellplatzes im Geistalweg abgestellt war. Das Rad war durch den Geschädigten mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Schaukasten beschädigt

Rotenburg - Im Zeitraum von Freitag (18.10.) bis Samstag (19.10.) beschädigten Unbekannte einen Schaukasten im Bereich des Parkplatzes "Altes Amtsgericht" in der Straße "Untertor". Die Täter beschädigten die Glasscheibe des Schaukastens und verursachten so einen Schaden von circa 150 Euro.

Außenspiegel abgetreten

Bebra - In der Nacht zu Montag (21.10.) traten oder schlugen Unbekannte den linken Außenspiegel an einem grauen BWM ab. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Bereich der Eisenacher Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell