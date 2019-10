Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schaufensterscheibe beschädigt - Mobiltelefon aus Handtasche gestohlen

Fulda (ots)

Schaufensterscheibe beschädigt

HÜNFELD. Am Sonntagvormittag (20.10.) schlugen Unbekannte gegen die Schaufensterscheibe eines Möbelhauses in der Fuldaer Straße, die daraufhin sprang. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Mobiltelefon aus Handtasche gestohlen

FULDA. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, stahlen Unbekannte am vergangenen Mittwochabend (16.10.) im Bereich des Domplatzes ein Mobiltelefon sowie einen Schlüsselbund aus der unverschlossenen Handtasche einer jungen Dame.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer verschlossen mit der Verschlussseite zum Körper! - Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen! - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper! - Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder in die "Zange" genommen werden!

Dominik Möller, Pressesprecher

