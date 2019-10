Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit vollbesetztem Reisebus

Fulda (ots)

Unfall mit vollbesetztem Reisebus

Hünfeld - Bereits am Samstag (19.10.) ereignete sich gegen 17:05 Uhr auf der Kreisstraße 147 zwischen Hünfeld-Malges und Eiterfeld-Leibolz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem vollbesetzten Reisebus kollidierte.

Der unfallverursachende Pkw befand sich auf einem in Fahrtrichtung Leibolz befindlichen Parkplatz und wollte nach links in Richtung Malges auf die Kreisstraße auffahren. Dabei beachtete der Fahrer nicht die Vorfahrt des in Richtung Leibolz fahrenden Busses. Dieser prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen die hintere linke Seite des Pkw, welcher dadurch herumgeschleudert wurde und im Straßengraben zum Stehen kam.

Glücklicherweise wurde keiner der 39 Insassen des Busses und der drei Personen im Pkw durch den Unfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Da der 45-jährige, aus Polen stammende und dort wohnende Unfallverursacher vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld

Dominik Möller, Pressesprecher

