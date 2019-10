Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hauswand durch Eierwürfe verschmutzt - Einbruch in Café - Sachbeschädigung in Vereinsheim

Vogelsberg (ots)

Hauswand durch Eierwürfe verschmutzt

Wartenberg - Im Ortsteil Angersbach in der Straße "An den Kreuzäckern" bewarfen Unbekannte in der Nacht auf Samstag (19.10.) eine Hauswand und ein Auto mit Eiern. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.

Einbruch in Café

Grebenhain - Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag (20.10.) in ein Café in der Jean-Berlit-Straße im Ortsteil Ilbeshausen-Hochwaldhausen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe und verursachten einen Sachschaden von circa 500 Euro.

Sachbeschädigung in Vereinsheim

Wartenberg - Von Freitag (18.10.) auf Samstag (19.10.) beschädigten Unbekannte das Holztor und den Bewegungsmelder eines Vereinsheims im Stangenweg in Ortsteil Angersbach. Sie verursachten Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

