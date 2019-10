Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden - Wildunfall

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall mit Personenschaden

Neuenstein - Am Sonntag (20.10.), gegen 19:25 Uhr, fuhr eine 69-jährige Fahrerin aus Moers (LK Wesel) mit ihrem Pkw von einem Tankstellengelände auf die Straße "Im Biegen". Von hier aus wollte die Pkw-Fahrerin an der Kreuzung nach links auf die B324 in Richtung Aua abbiegen. Eine 17-jährige Fahranfängerin aus Neuenstein befuhr mit ihrem Fahrzeug die B324 aus Richtung Aua kommend in Richtung Bad Hersfeld und war vorfahrtsberechtigt. Die 69-jährige Pkw-Fahrerin übersah die Fahranfängerin und nahm ihr die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von circa 14.000 Euro entstand. Das Fahrzeug der 69-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 17-jährige Fahrerin sowie der Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt und begaben sich in ein Krankenhaus.

Wildunfall

Friedewald - Am Montag (21.10.), um 05:42 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeck die linke von 2 Fahrspuren der B62 aus Richtung Unterneurode kommend in Fahrtrichtung Friedewald, OT Lautenhausen. Plötzlich querte ein Wildschwein die Fahrbahn und prallte gegen die vordere linke Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, VA´e Zimmer)

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell