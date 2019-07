Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 58-jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven kontrollierten am Mittwoch, den 24.07.2019, in der Genossenschaftsstraße gegen 14:15 Uhr einen Pkw, der mit zwei Personen besetzt war. Der Fahrer, ein 58-jähriger Wilhelmshavener, händigte zunächst nur seinen Fahrzeugschein aus und gab an, den Führerschein nicht dabei zu haben. Bei der Überprüfung stellten die Beamten jedoch fest, dass der 58-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Gegen die 64-jährige Beifahrerin leiteten die Beamten ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein, da sie als Halterin des Fahrzeuges die Fahrt zugelassen hat. Da die Beamten bei dem Fahrzeugführer weiterhin Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung bemerkten, führten diese einen Test durch, der positiv auf THC verlief. Neben der Anordnung und Durchführung einer Blutprobenentnahme folgt weiterhin die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

