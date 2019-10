Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Sachbeschädigung - Diebstahl

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Supermarkt

Bad Hersfeld - Am Montag (21.10.), gegen 03:50 Uhr, brachen Unbekannte in einen Supermarkt im Douglasienweg ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein und gelangten so in den Innenraum. Hier stahlen sie unter anderem Tabakwaren und richteten Sachschaden an. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht genau beziffern.

Sachbeschädigung an Metallpoller

Bad Hersfeld - Am Sonntag (20.10.), gegen 11:20 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Straße "An der Untergeis". Unbekannte Täter hebelten einen Metalpoller aus dem Fundament und richteten so einen Schaden von rund 100 Euro an.

Außenspiegel abgerissen

Rotenburg - In der Nacht zu Sonntag (20.10.) kam es in der Straße "Untere Hausbergstraße" zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Ford Mondeo. Unbekannte Täter rissen den linken Außenspiegel ab und verursachten einen Gesamtschaden von rund 300 Euro.

Stehtisch gestohlen

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Samstag (19.10.) kam es zu einem Diebstahl im Bereich des Linggplatzes. Unbekannte Täter stahlen einen grauen Stehtisch mit schwarzen Punkten, welcher vor einem Schnellrestaurant abgestellt war. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro.

Schrankenanlage beschädigt

Bad Hersfeld - Am Samstag (19.10.), gegen 05:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung im Ausfahrtsbereich eines Parkhauses in der Webergasse. Unbekannte verbogen eine Schranke, wodurch diese letztlich abgerissen wurde. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Supermarkt

Haunetal / Neukirchen - Am Samstag (19.10.), gegen 01:15 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Supermarkt in der Stoppeler Straße einzubrechen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und lösten so eine Alarmanlage aus. Die Diebe flüchteten unerkannt. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro.

Außenspiegel abgetreten

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Freitag (18.10.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Mazda MX-5, welcher in der Straße "Lappenlied" abgestellt war. Die Täter traten den rechten Außenspiegel mutwillig ab und beschädigten hierdurch auch den Lack an der Beifahrertür. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.200 Euro.

In Geschäftsräume eingebrochen

Ludwigsau / Hainrode - In der Zeit von Freitag (18.10.) bis Sonntag (20.10.) brachen Unbekannte in einen Geschäftsraum in der Straße "Am Mittelrück" ein. Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und durchsuchten das komplette Gebäude. Augenscheinlich wurde durch die Täter nichts gestohlen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

