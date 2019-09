Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Duisburger in Parkanlage ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen (8. September) gegen 7:30 Uhr einen Duisburger in einer Parkanlage an der Friedrich-Ebert-Straße festgehalten und ausgeraubt. Erst nachdem die Männer seine Geldbörse und sein Handy hatten, ließen sie von ihm ab und flüchteten in Richtung Gaterwegbrücke. Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt, schlank und 1,85 Meter groß sein. Sie hatten Vollbärte und einen sogenannten Boxerhaarschnitt, bei dem die Seiten komplett abrasiert sind. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell