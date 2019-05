Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Erneute Täterfestnahme nach Einbruch in das Wertstoffwirtschaftszentrum

Edesheim (ots)

Gestern kurz nach 23 Uhr konnten auf dem Gelände des Wertstoffwirtschaftszentrums in Edesheim erneut zwei Täter auf frischer Tat von der Polizei festgenommen werden. Die 30 - und 39-jährigen Einbrecher stiegen über die Umzäunung und hatten sich an den dortigen Schrottcontainern zu schaffen gemacht. Verschiedene Stofftaschen mit Kleinelektroschrott hatten sie bereits zum Abtransport bereitgestellt. Den beiden Männern wurde die vorläufige Festnahme erklärt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Erhebung einer Sicherheitsleistung kamen sie auf freien Fuß. Das mitgeführte Fahrzeug wurde zum Zwecke Einziehung bzw. Verwertung sichergestellt. Bereits in der Nacht zum 1. Mai konnte ein 53-jähriger Einbrecher auf frischer Tat an der gleichen Örtlichkeit festgenommen werden.

