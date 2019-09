Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim: Polizei stoppt rasenden Motorradfahrer

Duisburg (ots)

Kradfahrer des Verkehrsdienstes haben am Freitagnachmittag (6. September) auf der Wanheimer Straße/Neuenhofstraße die Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei ahndeten die Beamten in zweieinhalb Stunden 20 Verstöße - allein 17 Mal mussten Verkehrsteilnehmer zahlen. Trauriger Spitzenreiter war am Nachmittag ein Kradfahrer, der mit 75 km/h in der 30er-Zone unterwegs war. Die - abzüglich der Toleranz - gemessenen 42 km/h, die er zu schnell gefahren ist, kosten den 43-Jährigen 200 Euro und ein Monat Fahrverbot. Auch einen Grund hatte er parat: Er wolle nur eben schnell zum Baumarkt, um eine Steckdose zu kaufen, gab er gegenüber den Polizisten an. Da habe er gar nicht auf den Tacho geachtet. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell