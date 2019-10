Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparkter Pkw beschädigt - Postfahrzeug beschädigt - Von der Fahrbahn abgekommen - Geparkter Pkw beschädigt

Lauterbach (ots)

Geparkter Pkw beschädigt

Herbstein - In der Nacht von Freitag auf den Samstag beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen grauen Opel Mokka, welcher in der Straße "Zum Gallberg" geparkt war. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro beziffert.

Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710 oder über das Internetportal www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Postfahrzeug beschädigt

Wartenberg - Eine 19jährige Pkw-Fahrerin beschädigte am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr in Angersbach im Gräßteweg beim Rückwärtsausfahren aus einem Grundstück einen Kleinbus der Post, welcher auf der gegenüberliegenden Seite gehalten hatte. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 2.000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen

Lauterbach/Wallenrod - Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstagabend gegen 23:30 Uhr die Landesstraße 3165 von Maar kommend in Richtung Wallenrod. In Höhe einer leichten Rechtskurve kam der junge Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und kam im Anschluss auf einem Acker zum Stillstand. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

Geparkter Pkw beschädigt

Wartenberg/Landenhausen - Am Samstagnachmittag beschädigte in Landenhausen ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen "Am Burggipfel" geparkten VW Golf. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710 oder per Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell