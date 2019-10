POL-OH: 67 jähriger Mann von Traktor überrollt

Polizeipräsidium Osthessen

Gegen 18:15 Uhr wollte der 67j. Schwiegervater (Landmaschinentechniker) nach dem Traktor der Schwiegertochter sehen, welcher nicht ansprang. Während er am Traktor hantierte, stand er mit einem Bein auf dem Trittbrett der Fahrerseite. Als der Traktor unvermittelt ansprang, rollte er sofort los. Der Geschädigte fiel herunter und wurde im Bauch/Brustbereich von der Hinterachse überrollt. Der Traktor fuhr dann selbstständig in großem Bogen über eine Wiese, auf der sich 3 Pferde befanden. Der Traktor kam wieder in der Nähe des Unglücksortes zum Stehen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst / Notarzt behandelt und schwer verletzt ins Klinikum Fulda verbracht.

