Einbruch in Wohnhaus

Schwalmtal - Zwischen Samtagmittag (19.10.) und Montagmorgen (21.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Unter-Sorger Straße im Ortsteil Hopfgarten ein. Dazu hebelten die Täter die Tür des Wintergartens auf und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, ist zur Zeit nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alsfeld - Am Montagmittag (21.10), gegen 12.45 Uhr, wurde in der Alicestraße ein 27-jähriger Alsfelder von einer 28-jährigen Alsfelderin angefahren. Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem Mann und der Beifahrerin des Ford Focus. Durch den Aufprall wurde der Alsfelder leicht verletzt. Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06631/974-0 an die Polizeistation Alsfeld zu wenden.

