Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrswarnhinweis für den 19.06.2019 in Schwerin-Angabenkorrektur

Schwerin (ots)

Am heutigen Vormittag, nicht wie geschrieben am Donnerstag, kommt es in der Zeit von 08.00 - 11.00 Uhr im Bereich der Schlossstraße/Werderstraße auf Höhe Zufahrt Schlossbrücke zu temporären Vollsperrungen.

Die Sperrungen können jeweils 10 Minuten andauern. Insbesondere in der Zeit des Berufsverkehrs, kann es zu erheblichen Behinderungen kommen.

Wenn möglich, sollte der Obotritenring oder eine weitläufige Umfahrung des Bereichs genutzt werden.

Hintergrund ist eine angemeldete Demonstration von Windkraftgegnern, die mehrmals in dieser Zeit die Straße als Demonstrationsort nutzen dürfen.

Die Polizei ist vor Ort und wird zum Schutz der Demonstrationsteilnehmer und für die Sicherheit des Straßenverkehrs im Einsatz sein. Wir bitten den Bürofehler zu entschuldigen.

