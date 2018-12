POL-F: 181211 - 1219 Frankfurt-Nordend: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Frankfurt (ots) - (ka) Montagvormittag stießen auf der Friedberger Landstraße ein Toyota und eine Straßenbahn zusammen. Zwei Frauen verletzten sich bei dem Unfall.

Die Straßenbahn war gegen 10.50 Uhr zwischen den Haltestellen "Friedberger Warte" und "Wasserpark" in Richtung Stadtmitte unterwegs. Gleichzeitig für eine 30-jährige Toyotafahrerin ebenfalls auf der Friedberger Landstraße in südliche Richtung. Auf Höhe der Gießener Straße versuchte die 30-Jährige verbotenerweise über die Straßenbahnschienen zu wenden, dort stieß sie aber mit der Straßenbahn zusammen. An dem Toyota und der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Die 30-jährige Autofahrerin zog sich Prellungen zu. In der Straßenbahn blieben glücklicherweise fast alle Fahrgäste unverletzt. Eine 47-Jährige erlitt jedoch ebenfalls Prellungen durch den Zusammenstoß.

Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr zwischenzeitlich umgeleitet werden. Gegen 12 Uhr waren wieder alle Fahrbahnen für den Verkehr freigegeben.

