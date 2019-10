Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrsunfall - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Lauterbach - Am Montag ( 21.10.), gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die Lessingstraße in Richtung der Straße "Cent" und wollte an der dortigen Kreuzung nach rechts in die Straße "Cent" einbiegen. Dabei übersah sie einen vor der roten Ampel wartenden Pkw mit Anhänger und stieß gegen diesen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 2.100 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, Decker, VAe

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell