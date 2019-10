Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Busbahnhof in Hünfeld

Hünfeld (ots)

Am Freitag den 18.10.2019, gegen 14:15 Uhr stelle ein Busfahrer der RhönEnergie Bus GmbH seinen grünen Gelenk - Omnibus, Marke MAN gegenüber der 2 Rad Galerie e.K in der Bahnhofstraße 1, in Hünfeld entgegengesetzt der Fahrtrichtung am rechten Parkstreifen ab.

Am Montag, 21.10.2019 konnte am Fahrzeug ein größerer Unfallschaden festgestellt werden. Im hinteren Bereich des Fahrzeuges befand sich auf einer Länge von 8 Meter mehrere größere Kratzspuren, sowie Dellen. Die hintere untere rechte Plastikabdeckung des Rücklichtes, sowie die rechte Begrenzungsleuchte wurden beschädigt. Die zerbrochenen Plastikabdeckungen befanden sich auf dem Boden.

Vermutlich hatte der Unfallverursacher die Bahnhofstraße in Richtung Norden (Bad Hersfeld) befahren und ist durch Unachtsamkeit mit der rechten Seite des Omnibusses kollidiert. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Spuren wurden am beschädigten Fahrzeug gesichert.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500EUR.

Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet oder der Verursacher den Schaden erst später bemerkt haben, werden sie gebeten unter der Telefonnummer 06652-96580 sich an die Polizeidienststelle in Hünfeld zu melden.

Berichterstatter: POK Lösch, Polizeistation Hünfeld

