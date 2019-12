Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fußgängerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee. Eine 76-Jährige Fußgängerin aus Ganderkesee wurde am Donnerstag, den 05.12.2019, gegen 08:00 Uhr, auf dem Hermann-Allmers-Weg von einer Pkw-Fahrerin übersehen und leicht verletzt. Demnach befuhr die 66-Jährige, ebenfalls aus Ganderkesee kommend, mit ihrem Opel den Hermann-Allmers-Weg in Richtung Schönemoorer Landstraße. Dabei übersah sie die ältere Dame am Fahrbahnrand, die den Hermann-Allmers-Weg ebenfalls in Richtung Schönemoorer Landstraße fußläufig unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin vom Pkw gestreift wurde und zu Fall kam.

Die 76-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

