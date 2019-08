Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 22.08.2019 Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wiesbaden (ots)

Ort: Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke Zeit: Donnerstag, 22. August 2019, 14.40 Uhr

Am Donnerstag gegen 14.40 Uhr fuhr eine 23jährige Frau aus Kelsterbach mit ihrem schwarzen VW auf dem linken Fahrstreifen der Theodor-Heuss-Brücke in Fahrtrichtung Wiesbaden dem vor ihr fahrenden blauen BMW auf. Der Anprall war so heftig, dass der BMW über die Gegenfahrspur schleuderte und gegen das Brückengeländer prallte. Er kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die 80jährige Fahrzeugführerin des BMW aus Mainz-Kastel wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und schwer verletzt in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von 22000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Brücke war von 14.50 Uhr bis 15.20 Uhr und von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr voll gesperrt. Es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen.

