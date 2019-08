Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Schwalbacher Straße

Luisenstraße

Wiesbaden (ots)

(Fu) Am Mittwoch, 21.08.2019, 16:24 Uhr, befuhr ein 62 - jähriger Wiesbadener in einem Ford Transit Custom (kleiner Schulbus) die Schwalbacher Straße aus Richtung Rheinstraße in Richtung Röderstraße. Auf Höhe der Schwalbacher Straße / Einmündungsbereich Luisenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem ESWE - Bus, welcher die Dotzheimer Straße in Fahrtrichtung Luisenstraße befuhr. Der 62 jährige Wiesbadener wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden. Seine 40 jährige Mitfahrerin aus Wiesbaden blieb unverletzt. Der 42 jährige ESWE Busfahrer aus Wiesbaden sowie seine 40 Fahrgäste blieben ebenfalls unverletzt.

An dem Ford Transit entstand ein Sachschaden von etwa 7000.- Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An dem ESWE Bus entstand ein Sachschaden von ca 10.000.- Euro.

Die Feuerwehr musste an der Unfallstelle eine Ölspur / Betriebsstoffe beseitigen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter 0611-345 2140 in Verbindung zu setzen.

Furk, PHK und KvD

