POL-OS: Osnabrück: Automatenaufbruch im Schinkel

Am Mittwochabend ist an der Ecke Tannenburgstraße/Tiefstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Der Täter öffnete zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam die Front des an einer Hauswand befestigten Kastens und bediente sich danach am Bargeld und den Tabakwaren. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder 0541/327-2115 entgegen.

