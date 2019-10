Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau- Geldbörsendieb setzt EC-Karte ein - wer kennt den Täter?

Nienburg (ots)

(BER) Am Mittwoch, 11.09.2019, hob ein bisher unbekannter Mann mit einer erbeuteten EC-Karte und der ebenfalls in seine Hände geratenen PIN einen dreistelligen Geldbetrag aus einem Automaten ab. Zuvor hatte der Tatverdächtige die Geldbörse einer 89-jährigen Frau in einem Lauenauer Supermarkt entwendet. Direkt nach dem Diebstahl nutzte der Mann den Geldausgabeautomaten an der Coppenbrügger Landstraße. Bei dieser Folgetat wurde er gefilmt. Da nun eine Anordnung eines Gerichtes zur Veröffentlichung eines Fahndungsfotos vorliegt, fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Lauenau unter 05043/5444.

