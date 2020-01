Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Fürstenau (ots)

Am Dienstagabend wurde eine Fürstenauerin Opfer einer Körperverletzung. Die 42-Jährige war gegen 22:45 Uhr in der Kirchstraße mit ihrem Hund unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 9 unvermittelt von einem Mann angegriffen wurde. Der Täter schlug der Frau mit einem Gegenstand ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Anwohner wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei und den Rettungsdienst, der die 42-Jährige in ein Krankenhaus brachte. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Fürstenau unter der Telefonnummer 05901/ 95950 in Verbindung zu setzen.

